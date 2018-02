Las declaraciones de Anabel Pantoja que le pueden costar muy caras

Tras las insólitas declaraciones de Isabel Pantoja en las que ha confesado ante las cámaras de ‘Sálvame’ que no le gusta ver a su sobrina Anabel Pantoja trabajando en ese plató, esta ha tenido que dar la cara ante sus compañeros y mostrar qué opinión le merecen las afirmaciones de su tía.

Isabel Pantoja aseguró que que la mayoría de los colaboradores del programa “tienen un pedazo de mochila, la más grande”, dando a entender que veía a su sobrina en inferioridad de condiciones ante ellos: “Quiero que mi niña no llore más. Ella no tiene que defender a nadie de nada”, comentó, haciendo referencia a los malos momentos que Anabel pasa cuando el resto de colaboradores critica a su familia. “A mí me gustaría que Anabel viviera de otra cosa. No es su sitio”, sentenció.

Anabel Pantoja tuvo que entrar en directo en ‘Sálvame‘ y, lejos de lo que algunos esperaban (por el hecho de que ella es colaboradora de ‘Sálvame‘), Anabel no defendió el formato en el que trabaja y se posicionó del lado de su tía: “Ella sufre, lo pasa mal”. “Lloro porque soy muy sensible. Me afecta todo más y no soy tan fuerte”. “No traiciono a mí tía por trabajar en ‘Sálvame‘. A ella no le gusta que vaya porque lo paso mal”. “Me siento más orgullosa de trabajar con mi tía que en ‘Sálvame‘. Me gusta que me llaméis pero es la verdad”, confesó Anabel.

La respuesta de la sobrina de Isabel Pantoja no gustó nada a Jorge Javier Vázquez. El presentador sintió que Anabel no había defendido el formato que la da de comer a pesar de su “expediente académico”.