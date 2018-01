Las contradictorias versiones de Carlos ‘El Yoyas’ y Fayna

Pues bien, unos días después de que saltara la noticia, Carlos ‘El Yoyas’ y Fayna Bethencourt han dado su versión de los hechos, que son muy contradictorias la una de la otra. Carlos ‘El Yoyas’ ha comentado: “Si yo a ella no la he visto, ¿cómo puede ser que la haya amenazado y coaccionado? Si ni siquiera me ha dejado ver a mis hijos, en concreto a mi hijo. Yo fui a verlo a él y ella no me dejó. Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana”, ha comentado el ex concursante de ‘Gran Hermano 2’ a ‘¡Qué me dices!’.