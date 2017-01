Miguel Poveda ha abierto su corazón en el nuevo programa de Risto Mejide, ‘Chester in Love’, donde ha hablado de cómo vivió el momento en el que anunció a sus padres su homosexualidad. “Recuerdo que mi padre me dijo ‘está bien, pero aquí no habrá ninguna muestra de amor con ninguna de tus parejas”, explica a Risto.

Sin embargo, vive en pareja, a pesar de que no lo conocemos. Y es que Miguel Poveda ha asegurado que su pareja aún no se lo ha contado a sus padres: “Me gustaría que se lo dijera a sus padres, porque si supieran la de veces que ha llorado porque no tiene libertad en su casa…”.

Además, vivió uno de los momentos más emotivos del programa al recibir la visita de su madre, Felicia León, que contó cómo conoció a su marido y lo mucho que lo echa de menos, algo que provocó las lágrimas de su hijo Miguel Poveda. El cantaor está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, ya que su hijo Ángel es el principal motivo de su felicidad.

A continuación, os mostramos las confesiones más valientes de Miguel Poveda en el programa ‘Chester in Love’ con Risto Mejide.