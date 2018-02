Las confesiones más íntimas de Palomo Spain

Durante su aparición en este programa, Palomo Spain ha desvelado que hizo una entrevista para trabajar en Inditex, pero no lo llamaron: “Mis padres me dijeron que salió estupenda, creo que la idea no iba por el mismo camino. Yo era mucho más romántico en mis ideas”. Además, ha hablado sobre el concepto de Zara: “Me parece una cosa muy bonita poder acercar la moda, ellos miran directamente a los diseñadores y la reproduce de forma barata para que la gente de a pie pueda acceder a ella. Me parece estupendo, pero también se ha perdido la cultura de la moda”, dice contundente.

Sin embargo, reconoce que se ha montado un imperio: “Es un claro ejemplo de cómo de la nada se ha hecho un imperio. Es el hombre más rico del mundo y me parece admirable. Ya te he dicho lo que pienso de Zara”.