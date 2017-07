Las claves del estilo de Garbiñe Muguruza, la reina del tenis español

Con 23 años ha ganado ya dos Grand Slam, el año pasado Roland Garros y el pasado fin de semana se alzó con la victoria en el Torneo de Wimbledon, Pero Garbiñe Muguruza no es solo la reina del tenis español, y la número 5 del mundo, también su estilo llama la atención fuera de las canchas. Con su 1,82 de estatura y un perfecto cuerpo fibrado, la tenista se ha convertido en una de las más reclamadas por las firmas, a la altura de lo que fue en su día la rusa Maria Sharapova.

Además, a Garbiñe le encanta la moda y es seguidora de las últimas tendencias, por eso no tiene ningún problema en ponerse delante de las cámaras para ejercer como modelo… Y ahí se siente como pez en el agua, casi tan bien como en las pistas de tenis.

Nació en Caracas, de padre vasco y madre venezolana, y a los cinco años se trasladó con su familia a vivir a Barcelona. Su pasíón por la moda le viene de su madre, que soñaba con ser diseñadora. En fiestas y actos públicos es normal verla vestida por grandes firmas, como Celine o Versace, dos de sus preferidas, aunque reconoce que no tiene un estilo definido.

En su armario no faltan los básicos como pantalones negros y camisas blancas, pero también abundan los vestidos de corte más sexy. Los complementos son esenciales para ella, en especial las sandalias de altísimo tacón, de las que no se baja, aunque por su estatura no le son demasiado necesarias. Los bolsos de grandes firmas son otro de sus caprichos.