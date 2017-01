Las Campos, un año de luces y sombras

Sin duda, este ha sido el año de las Campos. Madre e hijas se han consagrado como grandes estrellas de la televisión. El reality de su vida se ha convertido en todo un fenómeno social. Se han mostrado como mujeres de a píe, con sus defectos y sus virtudes y sin falta de pudor.

No solo Mº Teresa y Terelu, conocidas por el gran público desde hace años, se han metido a la audiencia en el bolsillo, sino la pequeña de la familia, Carmen, con mucha menos experiencia delante de las cámaras ha conseguido ponerse a la altura de su madre y su hermana mayor.

Este año, la salud les ha vuelto a dar quebraderos de cabeza, Mº Teresa tuvo que ser intervenida de la vesícula, una operación que la tuvo un tanto preocupada pero que finalmente salió bien. Además, se ha comentado que ha tenido algún otro susto, pero ella dice encontrarse estupendamente.

A esto se le han sumado los rumores de crisis entre ella y Edmundo Arrocet y las supuestas infidelidades del humorista que han hecho mella de cara al público en su relación. Ella ha tenido clara su postura al respecto y ha preferido hacer oídos sordos a las malas lenguas.

De hecho, en estas nuevas entregas del docushow se ha cuestionado mucho la posible mala relación que habría entre Terelu y Carmen con el chileno, algo que quedo reflejado por el cruce entre de ‘pullitas’, zacas y comentarios desacertados, que pudimos ver en la primera entrega de la segunda temporada del programa.

Para Terelu, el 2016, no ha sido su año en el amor. Es la única de las tres que sigue soltera y entera. Después de poner fin a su relación con José Valenciano, la colaboradora no ha vuelto a encontrar pareja, aunque no dejan de comentarse sus idas y venidas con su compañero de trabajo Kike Calleja.

La nueva princesa de la televisión sigue como colaboradora de ‘Sálvame’, aunque María Patiño, Carlota Corredera y Paz Padilla le han destronado de su puesto de segunda presentadora. Esto es algo que acepta pero que no le agrada, entre sus deseos reconocidos estaría volver a presentar un programa propio.

Este ha sido sin duda un año de luces y sombras, de grandes satisfacciones y grandes polémicas, de saborear un día el triunfo y al siguiente las críticas. ¿Qué le pedirán las Campos al 2017?