Han sido muchas las veces que María Teresa Campos ha estado en Miami, por lo que conoce a la perfección todos los lugares a los que acudir: “Yo he venido mucho aquí, y me lo he pasado estupendamente. Tengo muchos recuerdos. Tenía muchas vacaciones porque La Mañana de la 1 no se emitía en verano y podía venirme aquí”.