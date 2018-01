Las Campos ya viajan hacia las raíces de Edmundo Arrocet

El clan más famoso de nuestra televisión ha relegado hasta nueva orden el viaje a Japón y las operaciones estéticas prometidas y en su lugar se han marchado a Buenos Aires (Argentina) y a Santiago (Chile) para grabar un nuevo episodio de su reality. Una aventura que llega después de su periplo por Estados Unidos y que concederá toda la importancia a Edmundo Arrocet, después de pasar absolutamente desapercibido en las anteriores entregas. Las Campos se marchan hasta los orígenes del cómico.

En torno a las 10 de la mañana de este miércoles, antes de subirse al avión, y con unos carros repletos de maletas, nos han hecho partícipes de sus sensaciones. El más buscado era el propio ‘Bigote’, al que no le ha sentado nada bien el levantarse tan pronto: “madrugar tanto mata al más pintado”. María Teresa desvela que “afrontamos bien el viaje, como todas las cosas de trabajo, con energía e ilusión”. La presentadora está contenta de poder ver a la hija mayor de su pareja: “La única persona que no conozco, pero hablo mucho con ella es su hija María Gabriela, me hace ilusión conocerla, como a los otros niños pequeños”.

A Terelu Campos le encanta esta escapada: “Me apetece más este viaje que Dubai y Japón, porque todo el mundo me habla maravillas de Buenos Aires”. Y aprovecha para lanzar un dardo a Alexis Ledgard: “¿Le ha sentado mal que no le inviten? Ni idea, no sé nada. Sé dónde voy, pero no con quién. Me parece que se debería haber venido porque es conocer su vida. Lo normal es lo que venga él y nos lo enseñe, pero no hay que darle más importancia”. Por último, dejó la puerta abierta a que su hija Alejandra Rubio aparezca en entregas posteriores del reality: “A mi hija le da pena no poder venir, es posible que la veamos en el futuro, me imagino que no, pero no lo descarto por si luego sucede y me lo echan en cara”, sentencia.

Carmen Borrego se ha mostrado muy dicharachera y ha explicado cómo las Campos han cambiado los planes de viaje a última hora: “Se cambió de destino para ir con Edmundo y que nos enseñe sus raíces. En Chile imagino que nos encontraremos con su familia”. No ha dado demasiados detalles de esta flamante aventura: “Tampoco sé mucho porque me ocultan muchas cosas. Primero vamos a Buenos Aires, que es donde nació, y luego a Santiago, donde realmente pasó su vida”, desvela. Sobre la ausencia de los hijos de Arrocet, a excepción de Gabriela, Carmen sostiene: “qué tiene que ver que a Alexis le haya sentado mal, vamos con Edmundo que es con quien mi madre tiene relación. Podría venir perfectamente pero no le conocemos y él además vive en Madrid. Imagino que conoceré a su otra hija, que sí que vive allí”.

También ha tenido palabras para el supuesto desencuentro entre María Teresa Campos y Toñi Moreno: “Nosotras somos amigas de hace años y nos picamos porque sabemos muchas cosas la una de la otra, siempre ha habido una buena relación y la sigue habiendo. Entre ella y mi madre tampoco hay problemas”. Carmen Borrego ha explicado la polémica a raíz de las pullas entre ambas presentadoras: “El ‘periodo infernal’ es una forma de hablar. En la otra cadena no nos fue bien y hubo más momentos de tensión, pero nada más”. Además, está muy ilusionada con la idea de Toñi de ser madre, tal y como se demostró cuando le regaló un chupete en el plató de ‘Viva la Vida’: “Creo que una de sus metas desde hace muchos años es ser madre y pienso que debe conseguirlo porque no se puede quedar con esa espinita”. ¿Cómo va a combatir Carmen Borrego su pánico a volar? Ella misma lo confiesa: “El avión lo llevo fatal he empezado a doparme y en un rato me doparé un poco más, si no, no me subo”.

En definitiva, las Campos ya están surcando los cielos con las maletas cargadas de ilusión y con sus particulares anécdotas, esta vez hacia la ‘cuna’ de Edmundo Arrocet. Un viaje que les ocupará una semana ya que su regreso a Madrid se espera para el próximo 8 de febrero.