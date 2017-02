Las 12 parejas más románticas de San Valentín

La tertuliana ha dedicado este mensaje a su pareja, el futbolista Ezequiel Garay:

“Ese momento en el que te das cuenta de que la persona que estás viendo, es la elegida para divertirte.

Ese momento en el que ves, que esos ratos son los mejores.

Ese momento en el que te das cuenta de que ya no es un amigo, existe algo más.

Ese momento en el que el primer beso, te hace ver que jamás habías sentido al besar.

Ese momento en el que te ves vestida de blanco en el altar.

Ese momento en el que ves la bonita familia que has formado.

Ese momento en el que ves como el tiempo transcurre y todo sentimiento aumenta.

Ese momento en el que deseas ver como en el futuro, la vida te dice adiós y te vas junto al amor de tu vida.

Eso es lo que he visto, veo y veré.

Y toda mi vida se resume en una palabra…TÚ.

¡FELIZ SAN VALETÍN, TE AMO!”