Las 10 frases más sorprendentes de Melendi sobre su trabajo y su familia

Melendi no deja de sorprendernos. El cantante acaba de publicar nuevo disco, ‘Quítate las gafas’, y ha sido entrevistado por Isabel Gemio en ‘Te doy mi palabra’ en Onda Cero. En este encuentro, Melendi ha vuelvo a mostrar que cada año está más seguro de sí mismo. “Estoy en una etapa donde empiezo a disfrutar de las cosas, me he quitado prejuicios. No me como nada el coco. Miro el mundo de la una manera menos egoísta”, ha comentado.

El cantante está viviendo una de las etapas más especiales de su vida junto a su pareja, Julia Nakamatsu, con la que tiene una hija en común llamada Lola. Melendi está viviendo un gran momento profesional. Arrasa con su nuevo disco, ‘Quítate las gafas’, que tras cuatro semanas en venta y haber sido número 1, ha alcanzado el estatus de disco de platino.

A continuación, os mostramos las declaraciones más contundentes de Melendi, sobre su trabajo y su familia.