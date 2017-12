Lara Dibildos desvela un momento angustioso que vivió junto a su hijo

“Mi hijo y yo nos llevamos un susto muy gordo, la verdad, porque además, fue muy cerquita de nuestro hotel, al lado”, ha comenzado diciendo en el aeropuerto a su vuelta de Nueva York. Lara Dibildos ha contestado sobre cómo vivió este duro momento: “Primero no sabes qué pasa, cuando nos enteramos, estuvimos pegados a la televisión para ver qué ocurría. Decidimos irnos a otra zona. En ese momento, no sabes muy bien qué hacer, ni tampoco sabes qué está pasando. Espero que no vuelva a pasar. Cuando no sabes pero bes que algo está pasando, sentimos mucha angustia. Recibimos muchos WhatsApp desde España”.