Lara Álvarez: el motivo por el que llegará todavía más lejos

Lara Álvarez está disfrutando de un gran momento en todos los sentidos. También en lo sentimental, aunque ella no está dispuesta a afirmar o desmentir si tiene pareja, porque hay muchas situaciones que no pasan necesariamente por una historia convencional. “Estoy muy feliz”, de ahí no la sacamos en el estreno de la obra de Jorge Javier Vázquez.

La presentadora de Mediaset acudió con un modelazo diseñado por ella misma, de su propia firma, Blue Palm, con la que quiere abrirse un hueco en el mundo de negocio. Una nueva línea laboral en la que tiene depositadas todas sus ilusiones: “Intento hacer una marca de ropa que tenga que ver con mi estilo y mi forma de ser. Por eso se basa en el ‘keep it simple’. Llevamos nueve meses, es un bebé, todavía. Estoy muy metida en esto, deseando que funcione de verdad. No me pongo límites. Me gusta improvisar día a día y ver lo que me hace feliz”.

Lara Álvarez tiene muchas cualidades artísticas, también la de cantar, lo hace muy bien, pero… “No me planteo sacar un disco, eso lo dejo para los cantantes de verdad. A mí la música me da alegría, me da vida, por eso canto también”.

¿Y ser actriz? Lara nos comenta: “Por ahora no me han ofrecido nada, pero estoy abierta a lo que haga falta”.

La ex novia de Fernando Alonso va a volver a estar en ‘Supervivientes’. Cuando le preguntamos por el casting del programa y la posibilidad de que acudan María Lapiedra, Mark Hamilton y Gustavo González nos dijo: “Estaría muy bien, pero a nosotros nunca nos dicen nada del casting hasta el último minuto, para evitar filtraciones. Para nosotros sería una sorpresa”.

A Lara le encanta ‘Supervivientes’: “Nos descubre siempre una faceta de la gente que no conocemos. No sé cuando empezará, no nos han confirmado las fechas. Tengo muchas ganas de volver, porque cada año cambia y es una aventura”.

¿Participaría Lara Álvarez en ‘Supervivientes’? Pues esta es su respuesta: “Al principio decía que sí, pero ahora me lo planteo un poquito más, porque lo conozco muy de cerca. Es muy duro y muy complicado. Así que no sé…”

Sobre su estado actual, nos dijo: “Estoy muy tranquila y muy feliz, apostando por la vida. ¿Por qué asociáis el estar pareja con estar bien?”.

Para ella su hermano Bosco es una de las personas más importantes de su vida, aunque al estreno de la obra de Jorge Javier no acudió con él: “Es un amor. Hoy he venido con mis padres”.