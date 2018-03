Lara Álvarez se confiesa en Planeta Calleja

Con ‘Supervivientes’ a la vuelta de la esquina y tras su romance con Fernando Alonso, el hecho de que Jesús Calleja haya elegido uno de los rallys todoterreno más largos del mundo no parece nada casual.

El desierto de Baja California, en México, ha sido el enclave del ‘Planeta Calleja’ de Lara Álvarez que, una vez más, no ha decepcionado a nadie. Sin cerrarse a tratar ningún tema, la presentadora confesó a Calleja que uno de sus mayores deseos es el de convertirse en madre: “No me he puesto un límite de edad, sino encontrar la persona adecuada. Con la maternidad no hay bromas. Quiero ser madre, pero quiero encontrar la persona que me dé la tranquilidad que, pase lo que pase en mi relación, esa persona puede ser un gran padre para mis hijos”.

Inevitablemente esta conversación dio pie a la entrada de la situación sentimental de Lara en la conversación y, de nuevo, Álvarez no esquivó la pregunta confesando que le cuesta encontrar pareja porque: “Más que exigente soy inconformista (…) No me cierro al amor real, renuncio al inconformismo”. Además de la carrera extrema, Lara y Jesús hicieron una competición de comer picante -con una clara victoria del anfitrión del programa-, cabalgaron en Tijuana y vencieron uno de los mayores miedos de la ex de Alonso al bucear con un tiburón ballena.

Sin dejarse ningún tema en el tintero, el videoclip de ‘Amo a Laura’ tuvo su momento en el programa y Álvarez confesó que participar en aquel video le supuso un problema: “En aquel momento estaba en una universidad del Opus y me recriminaron el anuncio, porque pensaba que me reía de ellos. Pero era solo un trabajo, estaba haciendo un anuncio como actriz, nada más. Tuvo una repercusión brutal y no sentó nada bien allí, la verdad”.

Cualquier seguidor de Lara Álvarez que se precie sabe la pasión que la asturiana siente por la música y que, en sus redes sociales, es común verla compartir vídeos en los que aparece cantando. Pero su hobby va más allá y es que tal y como ella ha contado, ser músico es su profesión frustrada: “Me habría encantado ser cantante, pero no tengo voz. Canto en mi casa, en la intimidad, pero no sería capaz de hacerlo a nivel profesional porque soy consciente de mis limitaciones”