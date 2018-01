Las lágrimas de Anabel Pantoja defendiendo a su prima Isa

Anabel Pantoja ha aguantado hasta que ya no ha podido mas. Y se ha roto. Ocurrió ayer en Sálvame, cuando Alejandro Albalá, el ex de su prima Isa, dijo que esta la había amenazado con no dejarle ver nunca más al pequeño Albertito si no cambiaba sus planes una vez que Isa le pidió hacer de canguro y Anabel tenía otro compromiso.

“Es que no me acuerdo de ese episodio”, insistía Anabel, mientras Alejandro aseguraba que él estaba presente en esa conversación entre primas, que había sido por teléfono. “Isa juega con los sentimientos, utiliza la debilidad de las personas”, aseguraba Alejandro. Y la de Anabel es Albertito, a quien considera el amor de su vida.

“Yo siempre estaré encantada de quedarme con esa persona. Mi prima siempre ha sido muy generosa conmigo en ese sentido. Nos hemos apoyado mucho y cuando yo he estado mal, y he estado muy mal por motivos personales, a mí Isa no me ha fallado“, decía entre lágrimas.

Para ella nunca ha sido fácil encontrarse entre su prima Isa Pantoja, a la que quiere mucho, y de su tía Isabel, a la que considera su segunda madre. Por eso ha tomado una decisión: “En 2018 he decidido ya no estar en medio. Se tienen que arreglar entre ellas”.