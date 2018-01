Terelu Campos aclara todo sobre sus operaciones de estética televisadas

El nuevo año se llena de buenos propósitos para la familia Campos. Las tres mujeres del clan se han convertido en las protagonistas indiscutibles de la televisión mostrando sus peripecias por la ciudad de las luces. Nueva York ha servido de localización para la tercera temporada del reality sobre sus vidas y ha sido testigo de sus aventuras más sorprendentes. En esta nueva temporada, las televisivas están dispuestas sacar a la luz todos sus recursos para conquistar a una audiencia tímida en su primer capítulo.

A pesar de que su primera entrega sirvió de antesala para los siguientes episodios, el plato fuerte todavía no ha salido a la luz y es que las Campos están dispuestas a pasar por el quirófano y hacer partícipe a todos los espectadores. Ha sido Terelu Campos quien en repetidas ocasiones ha manifestado su disconformidad con su aspecto físico que se vio afectado por los tratamientos médicos a los que estaba sometida tras su diagnóstico de cáncer de mama. Es por ello que la mayor de las hermanas ha decido poner remedio a esos complejos físicos y someterse a una liposucción para recuperar su figura.

Esta mañana, Terelu ha visitado el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para hablar sobre tan sorprendente noticia. La periodista ha reconocido no haber tirado la toalla con su físico, pero lo cierto es que su cuerpo ha sufrido una gran trasformación a lo largo de los años. “Yo nunca he tenido que medir la comida. Antes, mi horquilla de kilos era entre 48 y 52 kilos”, unas medidas que se alejan considerablemente de la realidad actual. Tal y como ella misma ha comentado en el espacio matinal sus cambios femeninos fueron la causa: “Las mujeres sufrimos cambios hormonales y a mí se me cruzó el metabolismo en el momento en que me llegó la menopausia”. No obstante, su aspecto sigue siendo un elemento de su cuerpo a tratar y a pesar de reconocer darle mucho miedo cualquier tipo de intervención no descarta llevarla a cabo. Sin embargo y para desagracia de muchos, la operación no será captada por las cámaras de su docu-reality pero sí podrán disfrutar de los preparativos así como del resultado final.

Fue en el pasado ‘Sálvame Deluxe’ cuando la periodista hizo públicos sus propósitos. “Te puedo decir de qué no me quiero operar. De aquí para abajo (señalándose el cuello), cualquier cosa es buena”, comentó ante sus compañeros. Lo cierto es que Terelu en muchas ocasiones ha demostrado su descontento con sus kilos de más suponiéndole un punto que corregir en el trascurso de su vida. “No me gusto, no me gusta lo que veo, me estoy mirando al espejo y no me reconozco. Este no es mi cuerpo, mejor dicho, no es como yo quisiera que fuera, como antes”, decían las primeras líneas de su libro en el que dio a conocer una de sus facetas más íntimas.

Sin embargo, Terelu no será la única que se vea las caras con el bisturí. Su hermana Carmen Borrego desea hacer desaparecer su papada y María Teresa Campos no descarta hacerse algún retoque menor. Toda una apuesta para los seguidores más acérrimo de las llamadas Kardashian españolas.