La tremenda reacción de Belén Esteban contra Gustavo, por hablar de su padre

Son malos tiempos para Gustavo González. El paparazzi y colaborador de Sálvame se ha convertido en el personaje de moda del programa. Aunque asistió al programa Cámbiame para desahogarse, quitarse viejos fantasmas y rejuvenecer, le tocaba horas después sentarse en su programa, donde le esperaba una tarde bastante tensa.

Con varias mujeres asegurando que habían estado con él, más las acusaciones de sus propios compañeros, Gustavo estalló. La más dura fue Belén Esteban que le recriminó su actitud con sus compañeros: “¡Qué pena que tengas narices con nosotros y que no las tengas con quien está tirando tu dignidad por todos los platós, que se llama María Lapiedra!”. Ante las acusaciones de la colaboradora, Gustavo, harto, se levantó para contestarla.

“Las cosas las resuelvo en la intimidad y he estado días sin hablar con María. Ella sabe que me molesta que haya dado detalles de nuestra relación y las cagadas que ha hecho con las opiniones que tiene sobre mi familia, y lo sabe”, respondió.

Lejos de solucionar las cosas, Belen Esteban, no muy explícita, dejó caer que le habían llegado informaciones que aseguraban que Gustavo hablaba a espaldas de ella, y al parecer mencionó a su fallecido padre. “Te has pasado mucho conmigo porque mi padre es el hombre al que más he querido yo en mi vida”, y sin desvelar nada más tomo una decisión: “de este señor no quiero saber absolutamente nada”.