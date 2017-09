La temporada que Telecinco bajó del cielo a sus estrellas

Cuando a María Teresa Campos le dio un ictus hace ya varios meses, su incertidumbre laboral quedó en un evidente último plano, pero conforme fue recuperándose y su incorporación se acercaba fueron varios los proyectos que se rumorearon para uno de los rostros más veteranos y queridos en Telecinco. Un debate político era lo que sonaba con más fuerza por lo que, cuando se hizo pública que la ansiada vuelta de la Campos sería en Gran Hermano, la sorpresa fue mayúscula.

Al margen de si Teresa tiene o no el perfil del resto de los tertulianos, que siempre han sido mucho más cañeros que la madre de Carmen y Terelu, esta decisión ponía a la presentadora en una doble posición de inferioridad con respecto a su situación antes de su derrame cerebral. Si bien es cierto que Telecinco ya había cancelado `Qué Tiempo Tan Feliz´ hacía tiempo y que la malagueña de adopción había tomado un papel de colaboradora en algunos programas, la audiencia esperaba que la vuelta de María Teresa fuese con un papel más relevante. Además, no podemos olvidar que durante la época de `Día a día´ la veterana conductora decidió no tratar ningún tema referente al reality de convivencia más famoso de los últimos años, por lo que su aparición como comentarista del formato podría no haber hecho tan feliz a María Teresa como se hubiera esperado.

Según publica el portal Look en exclusiva ahora es Jorge Javier Vázquez la estrella desairada de Mediaset. Acostumbrado a ser el `dueño del cortijo´, como el mismo bromeaba, llegar de sus vacaciones y ver como su tiempo en pantalla y sus ingresos se veían reducidos por las cada vez más habituales y extensas apariciones de los directores del programa no habría sentado nada bien al catalán.

Desde que se convirtiese en una de las caras favoritas de la cadena con `Aquí hay tomate´ Jorge Javier no había tenido perro que le ladrase. Su agilidad y sentido del humor lo habían convertido en una apuesta segura en cualquier formato de corazón y sociedad y alrededor de él se fue creando lo que hasta hace muy poco era la gran familia de Sálvame. Tras más de una semana alejado del plató que era su casa y con unos datos que poco ayudan a su papel como conductor de Gran Hermano, parece que la época dorada del de Badalona podría haber llegado a su fin.

Con Jorge Javier desaparecido en combate, María Teresa retirada antes de tiempo de su primera e inexplicable intervención en televisión en meses y rostros tan populares y tan ligados a Fuencarral como el de Carmen Alcayde o Lara Álvarez apartados de la parrilla principal, parece que la cadena de Vasile podría estar pasando una época más parecida a Juego de Tronos que a un arranque de temporada normal.