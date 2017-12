La sorprendente confesión de Terelu Campos: “Me quiero operar”

Terelu Campos y su hermana Carmen Borrego volvieron a ser protagonistas de ‘Sálvame Deluxe’ en la primera entrevista que protagonizan tras la emisión del primer capítulo del ‘reality’ de ‘Las Campos’, que llevaron a María Teresa Campos y a sus hijas a Nueva York. Las hermanas tuvieron que enfrentarse a las preguntas de los colaboradores.

Una vez más, Terelu volvió a convertirse en protagonista tras hablar de su cambio físico: “No he tirado la toalla con mi aspecto físico. Estoy más delgada que el año pasado”, ha comentado. Tras esta declaración, la hija mayor de María Teresa Campos ha confesado que quiere someterse a una operación de estética.

“Te puedo decir de qué no me quiero operar. Las manos no las tengo mal, me crecieron las pestañas, que costó mucho trabajo que me crecieran. De aquí para abajo (señalándose el cuello), cualquier cosa es buena”, ha comentado tras el interés de Jorge Javier Vázquez.

Terelu Campos ha desvelado el motivo por el que no se ha atrevido a operarse todavía: “Había ido a un médico para operarme porque había engordado un poco después de mi tsunami y cuando ya tenía hora para la doctora, me salió el cáncer. Le he cogido pavor por la superstición”.

Tras la confesión, Jorge Javier Vázquez le ha propuesto que se operaran juntos si encuentran un quirófano en el que puedan poner dos camillas. Ambos se han dado la mano para hacer efectivo el trato. ¿Terminarán haciéndolo?