La sorprendente confesión de Miguel Ángel Muñoz sobre Elsa Pataky

Sin embargo, no es de la única persona de la que ha hablado Miguel Ángel Muñoz. Y es que Jesús Calleja se ha interesado por la relación que mantuvo con Mónica Cruz, y el actor no ha dudado en contestar: “Durante la época de ‘UPA Dance’ había unos líos…pero yo me lo perdí y muy bien perdidos, porque yo para qué quería más líos que en el lío en el que estaba, que estaba con la mejor: Mónica. Cuando te enamoras de alguien no puedes ser objetivo: Con el paso de los años me ha confirmado que es una maravillosa mujer, una maravillosa mamá y una de mis mejores amigas”.