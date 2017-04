La soledad de Bigote Arrocet en ‘Supervivientes’

Edmundo Arrocet no ha iniciado con buen píe su participación en la isla. Se avecina tormenta para la pareja de María Teresa Campos en Honduras.

Muchos de sus compañeros no se fían del chileno, además, ya le han empezado a ver como un fuerte rival. Alba Carillo, Laura Matamoros y Leticia Sabater, en su debut en la isla ya expresaron su malestar por la participación de Bigote en esta nueva edición. Creen que juega con ventaja al haber intervenido, hace ya varios años, en ‘La isla de los famosos’ y, a pesar de solo llevar unos pocos días juntos, no le ven trigo limpio. Todo apunta a que el humorista va a hacer solo su concurso y que sus compañeros no se lo van a poner nada fácil.

Durante estas primeras jornadas de supervivencia a Edmundo le tocará concursar al lado de Leticia Sabater, Janet Capdevilla, Eliad Cohen y Jose Luís, que conforman su equipo liderado por la intérprete de la ‘Salchipapa’, aunque él ya ha preferido aislarse de ellos. De hecho, durante la primera gala, el programa regaló a algunos de los supervivientes dos pollos por el cumpleaños de Janet y Arrocet prefirió no comer justificándose así: “Yo ya he comenzado el concurso y prefiero no comer”.

Cuando ayer al artista le toco saltar desde el helicóptero su dedicatoria dejó a los espectadores un poco fríos: “Se lo dedico a todos los saltadores olímpicos y a todos los que están viendo el programa”. Jorge Javier Vázquez quiso saber si en concreto se refería a algún espectador en especial y confesó que sí, aunque se resistió a pronunciar el nombre de la madre de Terelu, pero sí desveló que la persona para la que estaba dedicado su salto tenía un nombre que empezaba por “T”, entendiendo así que era María Teresa.

Pero también a Edmundo se le ha abierto otro nuevo frente aquí. Una fuente muy próxima al cómico ha confirmado que el ‘superviviente’ se fue a la isla enfadado por la reacción que tuvo su novia al despedirse de él. Como ya se lleva comentaba semanas atrás, parece que es un hecho que la presentadora le expresó su malestar por aceptar formar parte del reality televisivo al exponerla así a los focos.