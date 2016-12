La Reina Letizia: elegimos sus ‘lookazos’ del año

Quizás no es el look más elegante ni el más apropiado… Pero este vestido de Nina Ricci, con transparencias y rayas en diferentes texturas, se quedará en nuestra memoria durante mucho tiempo. Gana los 10 puntos y la Medalla de Oro por lo transgresor y arriesgado. Letizia lo estrenó en la entrega de los premios de ABC y estaba muy guapa, ayudada también por un nuevo peinado con efecto mojado y un maquillaje perfecto. Lo más moderno del año, un estreno galáctico, el lookazo con el que cierra un intenso 2016. ¿Estáis de acuerdo o no?