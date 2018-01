La millonada que tendrían que pagar a Kiko Matamoros para volver a la tele

Han pasado cuatro meses desde que Kiko Matamoros abandonara su silla en ‘Sálvame‘ y según él no quisiera ni volver al programa ni siquiera a la televisión. Pero, tras un encuentro con sus compañeros en el estreno de la obra de teatro de Jorge Javier ‘Grandes éxitos’, decide hacer una aparición estelar (y fugaz) en el programa.

Kiko Matamoros ha explicado que su vida desde que no está en televisión le va bien, tanto personalmente como económicamente: “No me va nada mal. Y sobre todo quiero calidad de vida. Para mí estar en el programa, hubo momentos que me la quitaba. Yo no quería ir ya a trabajar, me daba una pereza enorme”.

Por su parte, Kiko Hernández, el que fuera uno de sus mayores apoyos dentro de ‘Sálvame‘ le ha preguntado si su reaparición sería en ‘Supervivientes 2018’, a lo que Matamoros ha respondido: “Tú estás siempre bien informado, pero de verdad que yo no lo veo. No lo sé. Depende de lo que me pongan encima de la mesa. Yo no descarto eso ni ir un día a un plató. Pero creo honestamente que no”.

Pero de momento no tiene pensado volver a sentarse en un programa de televisión, ni de prensa rosa ni de política, como se especulaba: “Hoy pensé voy a estar con ellos un rato y encantado. Pero yo ya había perdido el amor por la industria”.