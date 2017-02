La razón por la que Michu no acudió al juicio con José Fernando

El pasado miércoles José Fernando se enfrentaba a uno de los momentos más decisivos de su vida, tenía que volver a sentarse en el banquillo de los acusados para que el tribunal decidiera si entraba o no en la cárcel.

El hijo de José Ortega Cano se enfrentaba a delitos de desacato a la autoridad y el incumplimiento de una orden de alejamiento de su pareja, Michu, que para sorpresa de todos no acudió al juicio rápido.

El motivo de su ausencia no es otro que su salud, pues la joven se encuentra ingresada en el hospital de Jerez de la Frontera por complicaciones en el embarazo. Si bien es cierto que no se tiene constancia de su afección, todo apunta a que no se trata de algo serio, pues el futuro papá estaba de lo más tranquilo durante la vista.

“Está todo bien, ha sido solo un fallo” explicó el hijo del torero a la salida del juicio. “María no ha venido, ahora hay que esperar para quitar la orden de alejamiento”, y es que es necesario que la futura madre acuda para poder retirar la orden.

Hasta que eso pase, Michu tendrá que hacer frente a sus problemas de salud sin el apoyo de su novio, que está de lo más impaciente por estar a su lado en estos momentos tan importantes para cualquier pareja que espera un bebé.