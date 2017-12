La queja de Malena Costa que ha indignado a sus seguidores

La modelo Malena Costa tiene más de 350.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Sus estilismos y su idílica vida junto a su marido y su hija, su nuevo embarazo, sus cuidados estéticos… todo lo que publica en su cuenta genera un gran interés.

Pero la última publicación que Malena Costa ha hecho en su Instagram ha hecho arder las Redes Sociales. La modelo ha emitido de manera pública una queja que muchos de sus seguidores no han terminado de comprender.

“Estoy un poco cansada de que todo el mundo me pida que saque cosas suyas en Instagram. Parece que es algo sencillo… y tan fácil… Y sí… difícil no es… pero es que al final todo el mundo te hace regalos que parece que lo hacen para regalártelo a ti… pero realmente lo único que quieren es que se lo saques… y agota un poco el tener que estar cada día pendiente de que cada cosa que te regalan sea para que le hagas publicidad… de verdad… no hace falta que me regaléis nada más… porque obvio que mi trabajo tiene parte de esto, pero mi Instagram no es un portal publicitario y caritativo para poner todo… prefiero no tener ese compromiso”.

Este es el texto escrito por Malena Costa que no ha tardado en generar todo tipo de reacciones. Por una parte muchas muestras de apoyo y comprensión, entre las que se han sumado la de su propio marido, el futbolista Mario Suárez,o las de otras famosas como la de la modelo Martina Klein o la de la actriz Kira Miró.

Pero otros seguidores de la cuenta de Instagram de Malena, no han terminado de empatizar con esta queja. Muchos no ven que sea un problema que las marcas te regalen cosas a cambio de que sean publicitadas. De hecho muchos confiesan que les encantaría tener ‘ese problema’.