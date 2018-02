La prioridad de Gustavo González tras convertirse en una nueva estrella

Su relación con María Lapiedra le ha puesto en el foco mediático y Gustavo González ya ha tomado una decisión que llevará a cabo muy pronto. Ha compartido en su cuenta de Instagram un mensaje que no deja indiferente a nadie: “En los últimos meses me he sentido como el “Yeti” abominable y creo que la prioridad es recuperar a los que más me importan y el resto ya me verán de otro modo. Lucho por los míos y su cariño#felizlunes“. Junto a una imagen con el famoso Yeti.

Este mensaje llega justo en el momento que su exmujer, Toñi, da la cara y habla sobre todo lo qué ha ocurrido estos últimos meses. Lo hace mandando un comunicado a ‘Sálvame‘, programa en el que colabora Gustavo y María. Había rumores sobre que su exmujer acudiría a un plató, y ella ha querido desmentirlo: “Dicha información es incierta y sin fundamento alguno, puesto que ni mi cliente ni yo misma hemos hecho manifestación alguna relacionada con la posibilidad de conceder ninguna entrevista. Que en la actualidad, ambos se encuentran inmersos en un proceso de divorcio, encontrándose en una fase delicada en la que está implicado toda la familia”. Él ha asegurado que el “comunicado es un error”.

Mientras tanto ya no esconde su relación con María Lapiedra y las muestras de cariño ya se hacen tanto en público como a través de las redes sociales. Él quiere luchar por los suyos, ¿se referirá a sus hijos? ¿Cómo estarán ellos tras la ruptura de sus padres?