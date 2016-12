La primera vez que Iker Casillas habla de su mujer y sus hijos

Desde que Iker Casillas y Sara Carbonero empezaron a salir se convirtieron en una de las parejas más deseadas de España. Aunque ellos prefirieran mantener su amor en un discreto segundo plano, su relación despertó interés desde el principio. Desde entonces, han pasado varios años y tanto el portero como la periodista han seguido mostrándose discretos con respecto a su vida personal.

Cuando en el verano de 2015 la pareja se mudó a Oporto para que Iker Casillas siguiera su carrera en el club luso del mismo nombre, Iker y Sara vieron también la oportunidad de disfrutar de su familia de una manera más anónima. Este tiempo que llevan en Portugal parece haber cambiado a la pareja, que poco a poco va hablando con más normalidad de su vida privada.

El portero ha sido el último en compartir algunos detalles de su vida privada en la TV oficial de su equipo de fútbol, Porto Canal. Iker, que fue quien propició la mudanza, dejó claro que Sara Carbonero volverá “pronto” a ejercer su profesión.

“Ella se siente muy bien aquí en Oporto. Aparcó su carrera porque optó por acompañarme para que yo pudiera continuar disfrutando del fútbol. Entiendo que tuvo que ser una decisión muy difícil”, se sinceró Iker, quien también dejó ver el punto positivo al asunto. “Ahora está más tranquila. Yo le digo muchas veces que puede retomar su carrera dentro de dos o tres años porque es lo que a ella le gusta hacer. Todo es cíclico. Hoy por mí, mañana por ti”, explicó Casillas.

Sin duda, se trata de una aventura para toda la familia, que ha encontrado en la ciudad portuguesa un segundo hogar. Tan a gusto están, que incluso se plantean tener allí una residencia cuando termine su estancia en el Oporto. “Un día me va a dar pena dejar esta ciudad. He hecho amigos y le he cogido cariño a Oporto. Nuestra intención es mantener aquí una casa para volver en el futuro. Dentro de algunos años, cuando termine mi carrera, vendré como un portuense más”.