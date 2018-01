La preocupante delgadez de Charlotte Caniggia, ex concursante de ‘GH VIP’

Charlotte Caniggia fue una de las concursantes más polémicas de una de las ediciones de ‘Gran Hermano VIP’. Si seguiste el programa, recordarás las discusiones que protagonizó con Carlos Lozano y la gran amistad que entabló con Belén Roca, que tuvo que abandonar el programa por el mal estado de salud de su madre.

Pues bien, Charlotte Caniggia volvió a su país cuando el programa terminó, pero la hemos podido seguir a través de sus redes sociales, donde no para de compartir imágenes de ella misma. Y hay algo que no hemos podido pasar por alto: su increíble cambio físico. Charlotte ha preocupado a sus seguidores por su extrema delgadez.

La ex concursante de ‘GH VIP’ ha cambiado el color de su llamativa melena rubia por el castaño, y parece haberse operado alguna que otra parte de su rostro, ya que tienes que fijarte bien en la imagen para reconocerla.

La pérdida de peso de Charlotte Caniggia es más que evidente. Ha perdido muchos kilos, y ha preocupado mucho a sus seguidores, ya que es muy llamativo el cambio físico que ha experimentado su cuerpo en los últimos meses.

Charlotte ha querido explicar el motivo, y parece que no se debe al exceso de deporte: “No voy al gimnasio, para nada. No me gusta ir al gimnasio, ¡prefiero operarme!”, declaraciones que la ex concursante de ‘GH VIP’ ha ofrecido y de las que se hace eco Kiko Hernández en su blog, ‘El confesionario de Kiko’.

La ex concursante ha querido tranquilizar a sus seguidores y ha aclarado el motivo de su extrema delgadez: “Ahora estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol (…) No es que fuera alcohólica, pero disfruto del alcohol”.

Su delgadez ha llamado la atención, y mucho, pero no es el único cambio que le hemos visto a Charlotte Caniggia, que es muy aficionada a los retoques estéticos. Tal y como declara el colaborador de televisión en su blog, la ex concursante se ha sometido a varias operaciones, como liposucción, retoque en la nariz e incluso, reducción de pecho.

El cambio físico de Charlotte Caniggia es más que evidente. A continuación, os mostramos la increíble transformación de la ex concursante de ‘GH VIP’, en imágenes…