La pesadilla de Inés Sastre en Internet

Inés Sastre se ha visto envuelta en un buen lío sin ella quererlo. La sevillana descubrió hace un par de meses que si tecleaba su nombre en internet era directamente redirigido a una página web de contenido pornográfico. No fue hasta este verano cuando la actriz logró parar esta pesadilla que tantos quebraderos de cabeza le ha traído.

Sastre ha podido ganar esta batalla sin llegar a juicio gracias a la mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que se encarga de gestionar y regular la resolución extrajudicial de conflictos de este tipo.

El portal digital LOOK ha hablado con los abogados del bufete Elzaburu SLP que han defendido a la actriz en todo esto y han querido ser muy claros: “La suplantación de dominios en Internet es un tema preocupante y muy común y sobre todo en el caso de muchas marcas o de personalidades de renombre”.

Los abogados han conseguido que el proceso se agilice y que no haya ido a más: “Esta suele ser la vía más rápida y menos costosa para resolver este tipo de fraudes. Por el contrario, puede irse a los tribunales pero no es recomendable, porque son procesos que pueden dilatarse en el tiempo. Y ser mucho más caros”. Aunque se haya solucionado, no existe una forma fiable, una garantía segura de poder demostrarlo.

Al haberse resuelto tan rápido y al no haber existido sentencia como tal, Inés no ha recibido ningún tipo de indemnización, aunque el daño ya se le ha hecho. Está en manos de la damnificada llevar todo esto a los tribunales y la sentencia valdría como prueba refutable para demostrar lo que ha sucedido: “Desde el despacho recomendamos que se registren todos los dominios relacionados con la persona física que no quiera ser vulnerada. Registrar un dominio cuesta en torno a los cinco o diez euros y te puede ahorrar muchísimos problemas. De lo contrario todos estamos vendidos en este sentido”, han asegurado los abogados.

Ahora Inés tendrá que tener cuidado de que esto no vuelva a sucederle y más cuando su imagen está vinculada a la de campañas publicitarias de importantes firmas.