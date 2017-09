La oportunidad de Jorge Javier Vázquez de ganarse al público de GH

Gran Hermano ha cumplido la mayoría de edad y Jorge Javier repite como presentador por segundo año consecutivo. Tras 18 ediciones y un público fiel, los espectadores son muy exigentes con el formato que, aunque año tras año se renueve en busca de la originalidad, ha tenido sonadas críticas en más de una ocasión.

El año pasado Jorge Javier tomó el mando del programa tras infinidad de años siendo presentado por Mercedes Milá. Y por si alguien tenía alguna duda sobre si la sombra de Mercedes era o no era alargada, Vázquez puede contar de primera mano lo complicado que fue coger el relevo de una de las presentadoras más veteranas de nuestra televisión.

En Gran Hermano el presentador `no importa´. Importan los concursantes, cada una de las cosas que dicen o hacen durante su estancia en la casa e importan los familiares que, semana tras semana, van a defenderlos al plató. La pasada edición Jorge Javier fue muy criticado por su manera de conducir el programa. Su desconocimiento sobre lo que pasaba entre gala y gala puso de manifiesto que el presentador no estaba haciendo los deberes como el exigente público esperaba y no fueron las únicas quejas que recibió.

Jorge es muy transparente y según iba tratando con los concursantes quedaban de manifiesto las inevitables preferencias que todos tenemos en concursos de este tipo pero que, lamentablemente para él, un presentador no debe demostrar.

Con este nuevo comienzo, revolucionario como nunca, el de Badalona tiene la oportunidad de eliminar todas las críticas que se lo pusieron difícil y estamos seguros de que Jorge Javier no dejará pasar la ocasión de redimir sus errores del año pasado.