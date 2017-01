2016 ha sido muy especial para los dos hijos de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. La mayor, Rocío, ya vive con su padre en Málaga desde hace cuatro años, cuando cumplió los 16, pero ha sido ahora cuando David, que cumplió 18 el 15 de diciembre, ha seguido los pasos de su hermana y se ha instalado definitivamente con su padre.

Rocío Flores Carrasco no se cansa de lanzar a través de las redes sociales que Olga es fundamental en su vida y la considera como una madre: «Sin ti no habría podido con nada, gracias por tanto», han sido las últimas cariñosas palabras que le ha dedicado.

Para David también la esposa de su padre es el mejor apoyo y consejera, ahora que ha decidido dejar la casa de su madre para iniciar una nueva vida al lado de las personas a las que realmente tiene más cerca de su corazón: su padre, sus hermanas, Rocío y Lola, y Olga.

Todos juntos dieron la bienvenida al nuevo año en Sevilla. Allí se pudo ver la perfecta sintonía entre el joven David y Olga, que estuvieron juntos comprando todo lo necesario para la celebración familiar.

También los dos acudieron a la estación del Ave a recoger a Rocío, que llegó a la capital andaluza el mismo día 31. Ese mismos día, Rocío Flores, como es su costumbre, volvió a utilizar las redes sociales para expresar sus sentimientos: «Acabo mi año y lo empiezo feliz. Sobre todo dar las gracias a aquellas personas que permanecen a mi lado siempre; gracias por cada detalle y por sacarme siempre una sonrisa, gracias por enseñarme día a día a ser mejor persona, por valorarme, por aconsejarme, por hacerme ver mis errores. Sobre todo gracias a mi familia que no puedo estar más orgullosa, sobre todo mi pequeña y mi no tan pequeño, no os cambio por nada del mundo. Soy la persona más afortunada por tener a quienes tengo a mi lado, espero poder compartir mi felicidad siempre con vosotros»

Los hijos de Rocío Carrasco han encontrado en Olga esa figura maternal que, por motivos que hasta ahora nadie ha querido aclarar, no han tenido en su propia madre. Así lo muestran con palabras y hechos.

En la primera entrevista que concedió Olga, el pasado mes de agosto en nuestra revista, hablaba con inmenso cariño de los hijos de su marido. y de la absoluta complicidad con Rocío: «Me cuenta todo. Sus historias con los chicos, sus sueños… La trato y la quiero como a una hija».

Y para David también tuvo palabras llenas de ternura:«He cuidado mucho de David cuando estaba con nosotros y cuando no».