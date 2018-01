La nostalgia de Jesús Vázquez por el cuerpo que no volverá a tener

Rebuscando en el baúl de los recuerdos, Jesús Vázquez ha encontrado fotos suyas de los años 90, en las que luce cuerpazo y cara de niño. El presentador de La Voz ha recordado con nostalgia esos tiempos pero muchos de sus seguidores han asegurado que hoy, a los 52 años cumplidos el pasado septiembre, sigue estando igual de atractivo… o más.

Lo cierto es que el gallego siempre aparece en la lista de los hombres más atractivos de nuestro país. Le gusta cuidarse, hace deporte y reconoce que no tendría problemas en hacerse algún retoque cuando le haga falta: «Los tiempos pasan. Yo me lo he currado y creo que me mantengo con dignidad, pero no se puede luchar contra la naturaleza y a partir de ahora aspiro a ser un maduro interesante. Es muy duro mantenerse a partir de una edad, porque a los 30 años no tienes que hacer nada para estar bien y ahora sí. Entreno casi dos horas en el gimnasio que hemos instalado en el garaje: bici, cinta, elíptica, pesas… Y en invierno me encanta esquiar y hacemos una escapada a la nieve cada vez que podemos. Sigo la dieta mediterránea con sentido común. A diario, legumbres, guisos, cocido… huyendo de fritos, dulces y bollería industrial. Y en fin de semana me doy un homenaje y tomo bollos o tortilla de patatas, que yo la hago muy rica. Y si alguna vez me retoco, sería los párpados, que los tengo un poco caídos.», nos contaba Jesús Vázquez en una entrevista en SEMANA.

Se como fuere, Jesús Vázquez siempre será uno de los hombres más guapos de nuestro país, con cualquier edad…