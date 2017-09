La misteriosa desaparición de Jorge Javier Vázquez

Con un baile de presentadores como el que tiene Sálvame sólo era cuestión de tiempo que alguno de ellos reclamara o bien lo que perdió o bien lo que tienen sus compañeros. Lo que nadie imaginaba era que sería la estrella del formato, Jorge Javier Vázquez, el primero en sentirse desplazado en un formato en el que su figura siempre había sido la más respetada.

El de Badalona regresó de sus vacaciones el pasado 16 de septiembre. En el Sábado Deluxe en el que Alba Carrillo anunciaba su incorporación a la plantilla de Sálvame, Jorge citaba a la rubia para el día 20. El miércoles llegó y aunque Alba estrenó su sección no había rastro del presentador estrella de la casa. Los cambios entre semana son tantos y tan variados que la ausencia de Vázquez pasó desapercibida a la audiencia que, en cambio, sí echó de menos al catalán durante la edición nocturna del fin de semana.

Según publica Look en exclusiva esta mañana, la negativa de Jorge Javier Vázquez en el último momento a presentar Sálvame Deluxe sería un pulso del miembro del jurado de Got Talent a La Fábrica de la Tele, productora de los programas que el conduce. Al parecer el hecho de que los directores del programa hayan empezado a presentar no habría sentado bien al periodista que habría visto como, además de su tiempo en pantalla, se ven reducidos los ingresos por publicidad que corresponden a cada presentador cuando de manera individual anuncia una marca en directo.

Sin duda esta no era la llegada que el presentador esperaba y, con varios programas en danza en la cadena de Fuencarral, la situación de Jorge Javier podría tener más repercusión de la que tanto él como la productora y Telecinco desearían.