La ‘luna de miel’ parisina de Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere hacer. La hija de Cayetana de Alba está enamorada y no sólo no se esconde sino que presume de ello.

La profesión de su chico le obliga a viajar a menudo alrededor del mundo y ella, ni corta ni perezosa, se apunta a prácticamente todos los que puede, regalándonos sorpresas como las de la semana pasada.

Con motivo de la entrega de los Grammy Latinos, Narcís Rebollo tenía que viajar a Las Vegas a mediados de noviembre y, como viene siendo habitual en los últimos meses, lo hizo acompañado de Eugenia. Activa como la que más en las redes sociales, llamó la atención el silencio de la Duquesa de Montoro, pero ella misma se encargó de explicarlo dejándonos a todos con la boca abierta.

Marilyn y Elvis vistos de espaldas… que no eran otros que la propia Martínez de Irujo y Rebollo caracterizados de tan emblemáticos personajes. Si hubo boda o no es algo que todavía dudan algunos, a pesar de que la ex de Francisco Rivera dio las gracias a quienes le felicitaban por su unión, y que todavía nadie ha confirmado explícitamente.

Ahora, siguiendo con todas las tradiciones románticas, Eugenia ha subido un par de fotos en París, la ciudad del amor, donde aunque no hay pruebas fotográficas sabemos que ha pasado un par de días con Narcís, en lo que podría haber sido una luna de miel exprés.