La Infanta Elena se ‘corta’ su trenza y otros ‘momentazos’ capilares

Utilizando un símil taurino, que ella tanto ama, Doña Elena se ha cortado no la coleta, sino la trenza. Sí, aquella que no se quitó durante años y convirtió en auténtico emblema de su estilo capilar. La Infanta y la trenza, adornada casi siempre con un pasador, eran un solo concepto. Pues bien, ahora parece que pasa de ella y opta por los semirecogidos. Y no cualquiera, sino bien elaborados, con trenzas y bucles, que ya van camino de alzarse como su nuevo peinado fetiche.

Elena asistió a la entrega del Premio Taurino del diario ABC, y que esta edición ha recaído en los aficionados a la Fiesta Nacional. Es decir, que ella misma era reconocida, pues es habitual verla entusiasmada en los tendidos de toda España. La hija de los Reyes Juan Carlos y Sofía también tomó la palabra desde el estrado para proclamar que se siente “orgullosa” de su afición por la tauromaquia y que “amar los toros es amar a esta España en la que cabemos todos”. A continuación repasamos su look de esa noche y sus nuevos peinados.