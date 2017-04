La impresentable pelea de Alba Carrillo y Gloria Camila

Los concursantes llevan pocos días en Honduras y ya han surgido varios enfrentamientos. Alba Carrillo y Gloria Camila, junto a Lucía Pariente y Kiko Jiménez han protagonizado el momento más bochornoso de todas las ediciones de ‘Supervivientes’. Los cuatro se vieron enzarzados en una pelea donde incluso Alba y Gloria Camila llegaron a las manos.

Todo comenzó cuando la ex de Feliciano llamó “manipuladora” a Gloria Camila, a lo que ella se defendió: “Eso eres tú, a mi no me vas a llamar manipuladora”. Kiko, en defensa de su novia no se mantuvo callado y saltó con un: “Te tienen calada. Ya nos avisaron”. Lucía Pariente, madre de Alba, tampoco pasó del tema y llamó “rastreara” a Gloria Camila. A lo que el expretendiente contestó con un: “Rastrero es ir a un plató de televisión a hablar de tu expareja”.

Después, llegó el punto de inflexión. La pelea se intensificó cuando Alba se metió en temas más delicados y le dijo a Gloria Camila que “al menos su padre no había estado en la cárcel”. En ese momento, la hija adoptiva de Ortega Cano saltó para defender a su padre y fue hacia Alba Carrillo a empujarla. Ambas se vieron enzarzadas hasta que Kiko ha ido a separarlas.

Pero la cosa no ha quedado allí, el expretendiente también ha ido en contra de Alba Carrillo insinuando que busca una vida fácil gracias a sus relaciones amorosas: “Has buscado un bombo para vivir toda la vida de ello. Y te buscas a hombres famosos para agarrarte al mundo este, porque intentaste ser una supermodelo y te quedaste en el amago”, sentenció.

La dirección del programa ha castigado sus comportamientos de insultos y agresiones. Ha sancionado a Alba Carrillo, Gloria Camila y Kiko Jiménez por el nefasto comportamiento que tuvieron. La única que se ha salvado ha sido Lucía Pariente. La más perjudicada, debido al empujón, ha sido la hija de Ortega Cano que abandona Tierra de nadie para empezar su supervivencia en Infierno, la peor isla de los cayos. Por lo que se separa de su novio Kiko, que será el encargado de mantener alimentada a Alba Carrillo, que se encontrará encerrada en una zona clausurada de la isla.