La `historia interminable´continúa: Isa Pantoja ataca de nuevo

Isa Pantoja tiene una vida de lo más ajetreada. Cuando Isabel Pantoja mandó un comunicado en la noche de su 18 cumpleaños asegurando que su hija quería permanecer en el anonimato parece que no lo había terminado de consultar con su pequeña del alma. Y es que desde que se convirtiera en adulta todo indica que Chabelita se ha propuesto acaparar tantos titulares como le sea posible.

Hace apenas unas semanas dábamos la noticia del nuevo tatuaje de Alejandro Albalá. El marido de la hija de Isabel Pantoja había decidido sellar su amor por su mujer en forma de unos sugerentes labios tatuados en la cadera. Muy pocos días después, como uno más del clan, Alejandro era visto en Ibiza con toda la familia, donde se suponía que estaba a punto de abrir un negocio con Isa.

Pero se ve que el matrimonio no tenía un lazo tan estrecho como pensábamos y es que, en cuestión de días, Albalá ha mandado un comunicado anunciando su ruptura definitiva con su mujer y Chabelita ha puesto rumbo a París en una compañía que ha dejado a todos con la boca abierta.

Alberto Isla. El padre de su hijo. El ex marido de su ex cuñada. El primer amor de su vida. Ni más ni menos que Alberto Isla ha sido el acompañante de Isa en su viaje a la ciudad del amor. La pareja, expareja, o lo que sea, ha tratado por todos los medios de esconder esta escapada en común, pero los instagrammers son avispados y no hay ubicación falsa o giro inesperado que confunda a los followers de los jóvenes.

Por ahora no hay más datos de este nuevo e inesperado giro en la vida de Isa Pantoja pero, visto lo visto, todo puede cambiar en menos de lo que canta un gallo.