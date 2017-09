Ana Boyer y Fernando Verdasco, la historia de amor más edulcorada

Ana Boyer y Fernando Verdasco se casan. Después de cuatro años de relación la pareja más edulcorada de el papel couche se ha decidido dar el paso por el que muchos les preguntaban desde hace tiempo y darse el “sí, quiero”, aunque todavía no tienen la fecha fijada. La hija de Isabel Preysler y el tenista son la viva imagen de la pareja perfecta: guapos, millonarios, triunfadores… Sin una nube que pueda enturbiar en su particular paraíso.

Se conocieron en un concierto del hermano de Ana, Enrique Iglesias, en 2012, pero no fue hasta el verano de 20013 cuando comenzaron su relación. Desde comienzos de 2015 comparten vida en las casas que tienen en Madrid y Catar. Pero la mayor parte del tiempo se lo pasan viajando por el mundo, en los distintos torneos en los que participa Fernando. Porque Ana, aunque fue una magnífica estudiante, licenciada en Derecho y Administración de Empresas, dejó su trabajo en una consultoría para seguir a su novio… Una decisión que en su día fue criticada, pero de la que ella no se arrepiente en absoluto… ¿Prueba de amor… o no?

El momento más duro en la vida de Ana fue el fallecimiento de su padre, Miguel Boyer, en septiembre de 2014, y Fernando fue entonces su mejor apoyo.

El tenista ha entrado por la puerta grande en el clan Preysler, la mamá, Isabel, está encantada con su futuro yerno, y los hermanos Preysler no pueden tener mejor relación con el deportista. También Ana ha encajado en la muy flamenca familia Verdasco y es íntima amiga de las dos hermanas de su futuro marido, Sara y Ana.

Lo dicho, todo perfecto… Al menos aparentemente.