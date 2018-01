La fría reacción de Chenoa a la boda de David Bisbal

La que ha preferido no pronunciarse al respecto ha sido Elena Tablada, la madre de su hija Ella. El que sí se ha mostrado muy feliz ha sido la pareja de ésta, Javier Ungría: “Nos lo hemos tomado genial, como debe ser. Muy bien”, explicaba el novio de la diseñadora. No tenemos duda de que Ella Bisbal Tablada tendrá un papel importante en este bonito enlace, que por el momento, no tiene fecha.