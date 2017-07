La frase que Carmen Lomana no debería haber dicho

Si algo caracteriza a Carmen Lomana es no tener filtros a la hora de hablar. La empresaria es famosa por sus declaraciones alejadas de lo políticamente correcto y su peculiar forma de interpretar la realidad. Sin embargo, en esta ocasión la socialité ha pecado de espontánea y su verborrea le ha hecho pasar por una mala pasada. Las críticas por un desafortunado comentario no se han hecho esperar y, desde luego, no era para menos.

En una entrevista concedida a una televisión vasca, Lomana ha lanzado un comentario en relación con las mujeres que se ha convertido en elemento de polémica en las redes sociales. Según ella: “Las mujeres son tontas, están perdiendo lo mejor de ser mujer, que es la cortesía del hombre hacia ella. No es machismo, es una cuestión de formas”. Precisamente este tipo de asuntos son las que más repercusión generan. El papel de la mujer en la sociedad es un aspecto especialmente sensible y estas declaraciones como personaje público y en calidad de mujer no caído bien en las redes sociales.

Además, con sus palabras ha demostrado que sus técnicas de flirteo son bastante arcaicas llegando a afirmar que “en una primea cita es el hombre quien tiene que invitar a la mujer por educación”. En cualquier caso, no es la primera ocasión en la que la ex concursante de ‘Superviviente’ se convierte en diana y parece ser que los dardos no le desagradan especialmente ya que ella misma ha reconocido que le gusta generar polémica.