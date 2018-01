La foto de Paula Echevarría que ha desatado la preocupación por su delgadez

Además de la complicada situación por la que ha pasado, Paula Echevarría continúa trabajando su forma física con su personal trainner. Aunque no es muy de compartir su rutina deportiva, alguna que otra vez lo ha hecho para ayudar a sus seguidores: “Para todos los que me preguntáis por algunos ejercicios de mi rutina de entrenamiento… que hacia muchísimo que no os ponía nada! (Estos ejercicios son para trabajar glúteos, piernas y abdomen) 😘😘😘”.