El feroz ataque de Nacho Montes a la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Nacho Montes, pero este martes reaparecía en el plató de ‘Sálvame’ para opinar sobre la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, uno de los eventos más comentados de esta semana. Pues bien, el estilista ha atacado con dureza los estilismos elegidos tanto por los protagonistas como los de algunos invitados.

“Tenemos que diferenciar dos cosas, porque una cosa es lo que a mí me gusta y otra es lo que implica el protocolo en una ceremonia religiosa. En una boda, lo principal es lo que quieran los novios”, ha comenzado diciendo Nacho Montes sobre su la boda del año, que se celebró en el Caribe.

Lo que más ha criticado Nacho Montes han sido los estilismos elegidos para este día. Ha comenzado hablando del vestido de novia de Ana Boyer: “Una persona no puede ser así en un templo. La hija de Isabel Preysler es una mujer que me encanta, pero cuando alguien se casa disfrazado, que no representa lo que ella es en su estilismo diario, me parece raro. Es un error de bulto. Alguien que se empeora que se hace más mayor”.

La ha atacado durante por la elección de su vestido de novia: “Va vestida como iría vestida para una boda Jennifer López en México. Lleva un vestido de noche, con un escote corazón. No quiero dar un dardazo a la firma que lo ha hecho, porque es una composición bestial de guipur, de nácar, pero inapropiado para esta novia. Está fea, es una mujer que no tiene la luz que tiene a diario”.

Nacho Montes ha querido opinar, también, del traje de chaqueta del novio, que para él no ha sido apropiado: “Un novio con un tres piezas color vainilla. Podría haber ido con un traje de chaqueta azul marino. Es tan terrorífico desde el punto de vista del protocolo… Él parecía el hombre que después de la boda iba a repartir los helados, y ella parecía la que sale de la tarta y baila”.

La cosa no se ha quedado ahí, ya que ha querido valorar el ‘look’ de Isabel Preysler: “Desde que enviudó de Boyer, y sobre todo, en la última etapa que está con Mario Vargas Llosa, ha perdido todo. Está como rancia”, ha comenzado diciendo. Más tarde, ha opinado del vestido: “Es de un diseñador árabe. El vestido me gusta mucho, un vestido muy de madrina, aunque ella no lo haga madrina. Si esto lo lleva una señora en una ciudad de provincias en España para casar a su hijo, perfecto”.

Nacho no ha dudado en hace un apunte sobre la situación en la que se encuentra Isabel Preysler: “En Isabel, me parece que todo el atrevimiento que ha tenido siempre, se ha esfumado. Lo más feo del vestido es la parte superior. Creo que dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma condición. Isabel tiene un espíritu chic que no tiene Vargas Llosa. Se ha ido acomodando a su nueva vida y sociedad. Para mí no hay nadie destacable en la boda”.

Su valoración ha acabado con un breve análisis del estilismo de Tamara Falcó, que llamó la atención sobre el resto de las damas de honor, según su opinión: “Me gusta el vestido de Tamara. Me parece un poco exagerado para una boda. Podían haber ido todos mucho más ligeros y más informales, porque era una boda en el Caribe, a pesar de llevar los colores adecuadas. El vestido de Tamara es demasiado largo, pero es bonito”.