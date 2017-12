Familiares y amigos se reúnen en casa de Carmen Franco

Hace apenas un mes, la hija de Franco confirmaba en una entrevista que este verano le habían detectado un cáncer y que se enfrentaba a la muerte con serenidad y tranquilidad y sin querer recibir tratamiento alguno.

Con 91 años, Carmen ha gozado de una vida plena. Estos últimos años se los ha pasado viajando por el mundo, en muchas ocasiones en compañía de su hija mayor, Carmen Martínez Bordiú. Fue precisamente a la vuelta de uno de sus últimos periplos cuando decidió acudir al médico porque se encontraba muy cansada y le confirmaron lo que ella misma esperaba: “Lo que tengo es un cáncer terminal. Todo ha sido este verano, he estado 15 días de médicos y dicen que debe ser de hace tiempo, pero bueno, lo he asumido y no pasa nada. No tengo tratamiento, no hace falta”, confirmaba a La Otra Crónica de El Mundo.