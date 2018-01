La familia de Ángel Nieto quiere que se reabra el caso de su muerte

La familia de Ángel Nieto, fallecido el pasado mes de agosto en Ibiza, ha recurrido el archivo de la causa abierta por su fallecimiento. El expiloto conducía un quad por una carretera de Ibiza cuando fue golpeado por detrás por un turismo. Ángel salió disparado y su cabeza chocó contra el suelo, sufriendo un grave traumatismo craneal que le mantuvo en coma varios días antes de fallecer.

El pasado diciembre, el responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de la isla pitiusa dictó el sobreseimiento del caso al considerar, entre otros, que Nieto falleció porque no llevaba correctamente abrochado el casco. El caso se archivó al entender el Juzgado que “la conductora no cometió ninguna infracción penal. En todo caso todo se debió a una culpa leve por parte de la conductora causante del accidente. Su negligencia no sólo es de poca entidad, sino que concurre con la culpa del fallecido, al quedar plasmado en el atestado claramente que el mismo no portaba el casco de protección abrochado”, aseguró.