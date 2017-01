La ¿excesiva? afición de Cristina Pedroche por las transparencias

Cristina Pedroche no deja de sorprendernos. La presentadora estrenó este martes un nuevo programa, ‘Tú sí que sí’, que tuvo un 5,7% de share. De nuevo, volvió a lucir transparencias, una tendencia cada vez más habitual en la presentadora de televisión. Para el estreno de este nuevo programa, Cristina Pedroche lució un vestido de la firma británica, ‘House of CB’.

Desde 2014, Cristina Pedroche ha convertido las Campanadas de Atresmedia en lo más esperado del año por la elección de sus arriesgados estilismos. El primer año, Cristina apostó por un vestido negro que dejaba ver su ropa interior; en 2015, confió en Pronovias para un arriesgado vestido de tul cristal y organza metalizada, el vestido presentaba 20.300 cristales tallados y colocados estratégicamente para tapar lo justo y necesario.

Para despedir el 2016, Cristina volvió a ponerse en manos de Pronovias para lucir un corsé con escote corazón en terciopelo azul noche con una falda de tul del mismo color con degradé de cristal de bohemia. Un ‘look’ que lució con una chaqueta bolero de tul cristal con 20 estrellas bordadas con brillantes de cristal y 25 tiras realizadas también en cristal de bohemia.

Durante la presentación del programa, Cristina volvía a demostrar que no le afectan las críticas. “Estoy feliz con lo que he hecho y con lo que soy. Soy una mujer con total de libertad para ponerme lo que quiera. Las críticas no me importan. Yo soy la única que decide mi vestido, no es cuestión de datos de audiencia”, explicaba. Además, nos ha advertido que: “Si se han asustado por el vestido de las Campanadas… ojo con Tú si que sí”, respondía alegremente.