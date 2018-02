La ex novia de Josep Santacana desvela los planes del empresario con Arantxa Sánchez Vicario

Arantxa Sánchez Vicario está viviendo uno de los momentos más delicados de su vida después de que saltara a la luz su divorcio de Josep Santacana. La ex tenista cuenta con el apoyo de su familia, con quiénes ha recuperado la confianza. Ahora, ha sido una ex novia de Josep en el programa Sálvame quién se posiciona del lado de Arantxa.

El programa de Telecinco ha contactado en exclusiva con Yolanda López, pareja de Josep durante dos años, de 2006 a 2008. Yolanda ha desvelado cómo es Josep Santacana y las intenciones del empresario con Arantxa. “Es una persona manipuladora, que te embauca. Es muy fría y sólo busca objetivos. No tenía nada, pero manejaba el dinero de otras personas. Su objetivo principal era conseguir que Arantxa se enamorara y convencerla de que él tenía que administrar su dinero“, confesó Yolanda. Sus declaraciones tienen un claro objetivo: desestabilizar a Josep y dejar entrever que únicamente se casó con Arantxa por interés económico.

La ex pareja del todavía marido de Arantxa Sánchez Vicario afirmó que muchas veces le llamaba: “Cuando estaba con Arantxa él quería seguir viéndome para acostarse con la rubia y estar con la persona que te va a solucionar la vida. Pero yo no seguí su juego”. Mientras se conoce más información sobre la relación y vida de la pareja, Arantxa se prepara para un despiadado divorcio. La ex tenista ha rehecho su relación con su familia, y se prepara para hacer frente a la demanda de divorcio y a la lucha por la custodia de sus dos hijos.