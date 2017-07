Edmundo Arrocet, su entrevista más sincera

La pasada noche del lunes, Edmundo Arrocet concedió una de las entrevistas más esperadas en el mundo de la televisión. Tras su paso por la actual edición de ‘Supervivientes’, donde ha mostrado su parte más personal e íntima, todavía quedaba mucho por conocer. Ha sido Risto el encargado de hacerle esta emotiva (y picante) entrevista en su programa ‘All you need is love… o no’, donde consigue sus confesiones más hot y arrancarle alguna que otra lágrima, haciéndole recordar sus momentos más duros.

Hizo un repaso de cómo conoció a María Teresa y cómo comenzaron a enamorarse: “María Teresa y yo nos sedujimos hablando. Somos muy tímidos. De la noche a la mañana nacen sentimientos que se descubren hablando. Te puede gustar su cara, sus manos, sus dientes, pero a medida que vas hablando vas conociendo a la persona en su magnitud y no solo la parte física, que evidentemente seduce”, ha contado.

Además, habló de una supuesta traición a María Teresa en su programa, sin llegar a desvelar realmente qué ocurrió: “Ella es una persona bondadosa, que lo ha pasado mal en su vida y que ha tenido que trabajar mal en muchos sentidos: enfermedades, traiciones…”, sentenció el humorista.

Pero una de las confesiones más buscadas, era la de cómo era el sexo a su edad. Edmundo tiene 67 años, a lo que él contestó entre risas: “El sexo después de los 70 se vive con mucha dificultad, pero se vive”. Después también explicó que “lo mejor de vivir un amor maduro con María Teresa, es que es maduro”, ha admitido.

Además, Edmundo hizo un repaso por su infancia, una etapa dura que recuerda con alguna lágrima en los ojos: “Cuando me fui de casa de mis padres nos llamaron mis padres, a mis hermanos y a mí, para ver con quién nos queríamos ir. Yo les dije que con ninguno de los dos porque si yo me iba con mi papá, mi madre pensaba que no la quería y al revés”. Para continuar: “No me fui con ninguno de los dos y punto. Se quedaron con la duda de a quién quería más, pero yo quería a los dos. Me enojé con mi padre. Cuando me fui de mi casa dijeron que en menos de 10 días estaba de vuelta y yo no volví más hasta que murió mi padre”, recordó con dolor.

La muerte de su padre fue un momento muy duro en su vida, según recuerda Edmundo: “No estaba en Chile, estaba en México y me enteré al cuarto día. Después de 8 o 9 meses fui a Chile y le dije a mi hermano Marco que me llevara al cementerio. Allí le dije de todo a mi padre y le agradecí que fuera como fue conmigo porque yo no quería ser como él. La misión de mi padre era ser como era para que yo fuera mejor. Por eso yo estoy muy bien con él”, dijo el humorista para sorpresa de todos.

Otro momento dramático que se vivió en el programa fue al recordar su trágico pasado matrimonial. Edmundo mencionó la muerte de su exmujer Rocío Corral, tras batallar contra una larga enfermedad.