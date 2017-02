La emoción de Lourdes Montes ante su nuevo reto: “Estoy muy ilusionada”

“Queremos facilitar la tarea de buscar la ropa y los complementos de flamenca para todas aquellas mujeres que van a la feria y viven fuera de Sevilla”. Y desde luego, no es tan fácil. Fuera de la capital hispalense, no es fácil vestirse como mandan los cánones andaluces. Traje, mantón, complementos, flor… todo un ritual del que son seguidoras no solo las mujeres del sur.

Es por eso que hace algún tiempo encontró a la socia perfecta para emprender una andadura, “Mi Abril”, que empieza hoy 1 de febrero su prueba de fuego. Rocío Terry lleva años al frente de un negocio de mantones y joyas antiguas para las mujeres que gustan de esta tradición. Piezas únicas muy difíciles de encontrar que son el complemente perfecto a la colección de trajes de flamenca que ambas han diseñado y hecho realidad. “Vestir a la mujer de pies a cabeza”, ese es nuestro deseo.

Esa es la idea que ambas ponen hoy en marcha con su proyecto “Mi abril”. Durante dos días, abren las puertas de un showroom en Madrid para todas las amantes de la Feria de Abril, o de la romería de El Rocío, que a menudo tienen que viajar a Andalucía para adquirir su vestimenta. Durante dos días, de la mano de la mujer de Francisco Rivera, Sevilla viene a Madrid para traer volantes, lunares, mantoncillos y todo aquello que adorna a la mujer en feria.

Un reto que Lourdes Montes compagina con su firma Analilen, que inició hace tres años su andadura para vestir a novias e invitadas y que sigue adelante con la ayuda de su hermana, Sibi Montes.

Sin duda, el showroom que tendrá lugar estos próximos dos días en Madrid es una gran ocasión para disfrutar de la nueva colección de trajes de flamenca creados por Lourdes Montes y Rocío Terry.