La dura historia de Iván, finalista de ‘Supervivientes 2017’

El final de ‘Supervivientes’ está a la vuelta de la esquina y con ella, los nervios de los cuatro concursantes a flor de piel. Ahora es el turno de hacer balance de la vida dentro y fuera de la isla y recordar la importancia de las personas y la trivialidad de lo material. En uno de esos viajes al pasado, Iván González no pudo contener las lágrimas al revivir su dura historia personal. El extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ siempre dejó claro que él tenía dos madres ya que su abuela era igual de importante que su progenitora. Tras estas declaraciones, las incógnitas sobre la figura paterna no se hicieron esperar.

En una conversación con Alba Carrillo, Iván confesó que no conoció a su padre biológico hasta que cumplió la mayoría de edad. “No sé si mi padre sabrá que estoy aquí”. Tras esa frase cargada de intenciones, siguió su discurso contando cómo le vio por primera vez. “Lo recuerdo perfectamente: El mismo día que cumplí 18 años estaba en el baño peinándome y llamaron a la puerta. Me dijo que era Antonio y le di la mano sin saber quién era”. Jorge Javier aprovechó dicha confesión para hablar en privado con el concursante y el joven no pudo contener las lágrimas.

Ivan aprovechó la soledad e intimidad del mar para contarle a sus compañeros que la importancia de sus abuelos en su vida es extrema ya que siempre se han comportado como sus verdaderos padres.