La desconocida y sorprendente vida de Beatrice Borromeo

Guapa, elegante, aristócrata, casada con Pierre Casiraghi… Pero lejos del lujo, de los trajes de Alta Costura y de las fiestas de palacio hay vida para Beatrice Borromeo. La joven ha concedido una entrevista en la edición española de Vanity Fair, donde desvela algunos de los aspectos más desconocidos para el gran público. Acostumbrados a verla rodeada de glamour pocos se podrían imaginar que detrás de ese rostro angelical se esconde una aguerrida periodista dedicada a investigar el mundo de la mafia, de hecho, ahora estrena su cuarto documental sobre el tema Bambini Mai, centrado en la vida de los niños.

Beatrice vive ahora en Mónaco centrada en su familia, pero en un apartamento no en Palacio, como ella se encarga de recalcar. Su marido, Pierre Casiraghi y su hijo, Stefano, nacido el pasado mes de febrero, son su prioridad, pero no se olvida de su trabajo: “La familia es ahora para mí lo primero, pero seguiré investigando a la mafia, porque es mi pasión”, asegura.

De izquierdas, atea, antimonárquica, así se definía en su juventud la nuera de Carolina de Mónaco, pero el amor la ha llevado por unos derroteros, que aparentemente son contradictorios con todo eso: “Uno no elige de quien se enamora. Pierre es inteligente, simpático… aunque no perteneciera a la familia Grimaldii sería igualmente fantástico, era difícil no enamorarse de él”.

Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi se conocieron estudiando en la prestigiosa Universidad Bocconi, de Milán, ella Derecho y él Economía. Se casaron siete años después, en julio de 2015, y el pasado mes de febrero tuvieron a su primer hijo, Stefano. Son una pareja normal, como ella intenta transmitir y recalcar, ni ella es condesa ni su marido un príncipe, auque parezca lo contrario.

Beatrice pertenece a una peculiar y aristocrática familia. Su padre, el conde Carlo Borromeo tuvo a sus dos primeras hijas, Isabella y Lavinia, con su mujer, la modelo alemana Marion Zota, después se enamoró de Paola Marzotto, la madre de Beatrice, con quien tuvo a Carlo. Volvió de nuevo con su mujer y nació Matilde y regresó otra vez con Paola con quien tuvo a Beatrice. Poco tiempo después se reconcilió con su mujer. Hoy Beatrice tiene una magnífica relación con todos sus hermanos, pero la infancia fue complicada: “Desde que me casé mi prioridad es mi familia, a veces pienso en la suerte que he tenido de crear una familia de verdad, con alguien de quien me fío completamente, que estamos enamorados desde hace casi 10 años y sé que durará toda la vida”, dice en la entrevista a Vanity Fair.

Ahora los rumores sobre un segundo embarazo son cada vez más insistentes, pero la regla no escrita en la Familia Real del pequeño Principado es que de esas cosas no se habla y Beatrice tampoco… Como tampoco dice ni mu de su familia política, solo se limita a decir en la entrevista: “Podría decir muchas cosas buenas de mi familia política, pero ya están demasiado expuestos”.