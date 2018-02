La demoledora respuesta de Mila Ximénez a Isabel Pantoja

La colaboradora ha recordado los años en los que vivió en Marbella: “Cuando no tenía ni cómo respirar, ni por dónde sacar la cabeza, ¿sabes lo que hice? Pedí trabajo. Lo que no hice fue delinquir, no me lié con un alcalde, ni empecé a blanquear dinero del alcalde y he estado viviendo en Marbella y he conocido a mucha gente y jamás le he robado a nadie. Tú, que eres una ex reclusa, baja el tono y no adviertas a nadie porque más mierda que tú aquí no tenemos ninguno”.